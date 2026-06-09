Демешин: зарплаты бюджетников в Хабаровском крае вырастут на 12,5 процента

«По другим категориям бюджетников, чья работа не менее важна, решение тоже есть. Водителям, ветеринарам, сотрудникам МФЦ и центров занятости зарплату с начала года уже подняли на 5%. С 1 июля проведем для них дополнительную индексацию еще на 7,1%. В итоге рост доходов за год у этих специалистов тоже составит более 12%», — сообщил губернатор.