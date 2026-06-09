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Демешин: зарплаты бюджетников в Хабаровском крае вырастут на 12,5 процента

Рост доходов затронет почти 29 тысяч работников.

В Хабаровском крае с 1 июля текущего года будет проведена индексация заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём канале в мессенджере MAX.

«С 1 июля текущего года проиндексируем заработную плату работников бюджетной сферы», — заявил глава региона.

По его словам, повышение коснётся ключевых категорий специалистов, на которых держится работа социальной сферы.

«Заложили повышение на 12,5% для учителей, врачей, воспитателей, работников культуры, социальной сферы и физкультуры. Это те специалисты, на которых держится повседневная жизнь наших городов и районов», — отметил Демешин.

Отдельный блок индексации предусмотрен и для других работников бюджетной сферы.

«По другим категориям бюджетников, чья работа не менее важна, решение тоже есть. Водителям, ветеринарам, сотрудникам МФЦ и центров занятости зарплату с начала года уже подняли на 5%. С 1 июля проведем для них дополнительную индексацию еще на 7,1%. В итоге рост доходов за год у этих специалистов тоже составит более 12%», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что повышение затронет десятки тысяч людей.

«Это повышение затронет почти 29 тысяч человек», — подчеркнул он.

Говоря о причинах решения, глава региона связал рост доходов с развитием экономики и производительности труда.

«Как отмечал наш Президент, рост зарплат напрямую зависит от производительности труда, эффективной организации производств. Поэтому в Хабаровском крае работаем над развитием экономики, совершенствуем меры поддержки, чтобы качество жизни людей росло», — добавил Демешин.