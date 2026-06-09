Демешин: зарплаты бюджетников в Хабаровском крае вырастут на 12,5 процента

В Хабаровском крае с 1 июля текущего года будет проведена индексация заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём канале в мессенджере MAX.
«С 1 июля текущего года проиндексируем заработную плату работников бюджетной сферы», — заявил глава региона.
По его словам, повышение коснётся ключевых категорий специалистов, на которых держится работа социальной сферы.
«Заложили повышение на 12,5% для учителей, врачей, воспитателей, работников культуры, социальной сферы и физкультуры. Это те специалисты, на которых держится повседневная жизнь наших городов и районов», — отметил Демешин.
Отдельный блок индексации предусмотрен и для других работников бюджетной сферы.
«По другим категориям бюджетников, чья работа не менее важна, решение тоже есть. Водителям, ветеринарам, сотрудникам МФЦ и центров занятости зарплату с начала года уже подняли на 5%. С 1 июля проведем для них дополнительную индексацию еще на 7,1%. В итоге рост доходов за год у этих специалистов тоже составит более 12%», — сообщил губернатор.
Он уточнил, что повышение затронет десятки тысяч людей.
«Это повышение затронет почти 29 тысяч человек», — подчеркнул он.
Говоря о причинах решения, глава региона связал рост доходов с развитием экономики и производительности труда.
«Как отмечал наш Президент, рост зарплат напрямую зависит от производительности труда, эффективной организации производств. Поэтому в Хабаровском крае работаем над развитием экономики, совершенствуем меры поддержки, чтобы качество жизни людей росло», — добавил Демешин.