Эксперт объяснил, почему Трамп не может выйти из войны с Ираном

Эксперт обратил внимание на волнообразный характер ситуации в регионе: периоды затишья сменяются всплесками боевых действий.
«Дело в том, что, если посмотреть, настолько радикально настроены силы друг против друга. Израиль не скрывает, что он хочет уничтожить существующий исламский режим в Иране. Иран не скрывает, что он хочет уничтожить вообще государство Израиль» — заявил собеседник ИС «Вести».
По словам эксперта, Трамп хотел бы выйти из этого конфликта, но не может из-за Нетаньяху, который втягивает президента США обратно.
Аналитик отмечает, что израильский премьер не остановится перед ударами по ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Иран, в свою очередь, не оставит союзника один на один с Израилем — движение вступило в бой с самого начала эскалации. Багдасаров считает, что эта «круговерть» будет продолжаться. Он допустил, что Трампу удастся выйти из противостояния, но лишь на короткое время.
Эксперт предположил, что кардинальные перемены в текущей ситуации возможны не раньше октября. Ключевым фактором может стать победа оппозиции на выборах в Израиле, что позволит Дональду Трампу временно отстраниться от происходящего на Ближнем Востоке.
Ранее американский лидер уже предупреждал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху: при новых обстрелах Вашингтон может отказать в поддержке. Кроме того, по имеющимся данным, пять стран, выступающих посредниками между США и Ираном, обратились к Трампу с просьбой повлиять на главу израильского правительства.