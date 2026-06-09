Эксперт объяснил, почему Трамп не может выйти из войны с Ираном

Аналитик отмечает, что израильский премьер не остановится перед ударами по ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Иран, в свою очередь, не оставит союзника один на один с Израилем — движение вступило в бой с самого начала эскалации. Багдасаров считает, что эта «круговерть» будет продолжаться. Он допустил, что Трампу удастся выйти из противостояния, но лишь на короткое время.