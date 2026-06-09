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Эксперт объяснил, почему Трамп не может выйти из войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп, как бы ни хотел, не может выйти из ближневосточного конфликта. Причина — действия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт обратил внимание на волнообразный характер ситуации в регионе: периоды затишья сменяются всплесками боевых действий.

«Дело в том, что, если посмотреть, настолько радикально настроены силы друг против друга. Израиль не скрывает, что он хочет уничтожить существующий исламский режим в Иране. Иран не скрывает, что он хочет уничтожить вообще государство Израиль» — заявил собеседник ИС «Вести».

По словам эксперта, Трамп хотел бы выйти из этого конфликта, но не может из-за Нетаньяху, который втягивает президента США обратно.

Аналитик отмечает, что израильский премьер не остановится перед ударами по ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Иран, в свою очередь, не оставит союзника один на один с Израилем — движение вступило в бой с самого начала эскалации. Багдасаров считает, что эта «круговерть» будет продолжаться. Он допустил, что Трампу удастся выйти из противостояния, но лишь на короткое время.

Эксперт предположил, что кардинальные перемены в текущей ситуации возможны не раньше октября. Ключевым фактором может стать победа оппозиции на выборах в Израиле, что позволит Дональду Трампу временно отстраниться от происходящего на Ближнем Востоке.

Ранее американский лидер уже предупреждал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху: при новых обстрелах Вашингтон может отказать в поддержке. Кроме того, по имеющимся данным, пять стран, выступающих посредниками между США и Ираном, обратились к Трампу с просьбой повлиять на главу израильского правительства.

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