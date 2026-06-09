ERR: в Эстонии требуют от православной церкви разорвать связи с Московским патриархатом

Религиозные объединения, действующие на территории Эстонии, не могут иметь административных или иных отношений подчиненности с зарубежными религиозными структурами, которые оправдывают или поддерживают войну, агрессию либо терроризм и представляют угрозу безопасности государства.
Согласно эстонской телерадиовещательной компании ERR, Таро в понедельник потребовал разрыва связей после решения Государственного суда, который утвердил поправки к Закону о церквях и приходах. Суд счел, что эти меры соответствуют конституции и не приведут к принудительному закрытию приходов или монастырей в Эстонии.
Несмотря на это, президент Алар Карис выразил опасения относительно возможных последствий. Он дважды выступал против этих норм и инициировал судебные разбирательства, которые, однако, не выявили нарушений конституционных свобод, отмечает ERR.
Если в этот срок они не приведут уставы в соответствие с законом, начнется процедура принудительного роспуска, пояснил советник по делам религий и гражданского общества Ринго Рингвеэ. При этом в МВД Эстонии отрицают, что речь идет об «автоматическом закрытии» церквей или религиозных организаций.
ЭПХЦ во вторник заявила, что решение суда не снимает ряда правовых и принципиальных вопросов.
Кроме того, в ЭПХЦ подчеркнули, что деятельность местной православной церкви не представляет угрозы безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонии, и выразили готовность продолжать диалог с государственными органами, добавляет ERR.