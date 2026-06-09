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ERR: в Эстонии требуют от православной церкви разорвать связи с Московским патриархатом

Глава МВД Эстонии Игорь Таро настаивает на разрыве связей Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Русской православной церковью.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Религиозные объединения, действующие на территории Эстонии, не могут иметь административных или иных отношений подчиненности с зарубежными религиозными структурами, которые оправдывают или поддерживают войну, агрессию либо терроризм и представляют угрозу безопасности государства.

Игорь Таро
глава МВД Эстонии

Согласно эстонской телерадиовещательной компании ERR, Таро в понедельник потребовал разрыва связей после решения Государственного суда, который утвердил поправки к Закону о церквях и приходах. Суд счел, что эти меры соответствуют конституции и не приведут к принудительному закрытию приходов или монастырей в Эстонии.

Правительство Эстонии давно работает над созданием законодательной базы для отделения местной православной церкви от Московского патриархата, объясняя это стремлением «пресечь распространение враждебного влияния».

Несмотря на это, президент Алар Карис выразил опасения относительно возможных последствий. Он дважды выступал против этих норм и инициировал судебные разбирательства, которые, однако, не выявили нарушений конституционных свобод, отмечает ERR.

Местным церковным общинам дали шесть месяцев на изменение уставов.

Если в этот срок они не приведут уставы в соответствие с законом, начнется процедура принудительного роспуска, пояснил советник по делам религий и гражданского общества Ринго Рингвеэ. При этом в МВД Эстонии отрицают, что речь идет об «автоматическом закрытии» церквей или религиозных организаций.

ЭПХЦ во вторник заявила, что решение суда не снимает ряда правовых и принципиальных вопросов.

В связи с этим ЭПХЦ не исключает, что может обратиться в Европейский суд по правам человека, если спорные моменты не будут урегулированы на национальном уровне.

Кроме того, в ЭПХЦ подчеркнули, что деятельность местной православной церкви не представляет угрозы безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонии, и выразили готовность продолжать диалог с государственными органами, добавляет ERR.