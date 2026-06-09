ERR: в Эстонии требуют от православной церкви разорвать связи с Московским патриархатом

Если в этот срок они не приведут уставы в соответствие с законом, начнется процедура принудительного роспуска, пояснил советник по делам религий и гражданского общества Ринго Рингвеэ. При этом в МВД Эстонии отрицают, что речь идет об «автоматическом закрытии» церквей или религиозных организаций.