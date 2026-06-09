Красноярцам рассказали о защите детей от клещей в летних лагерях

Жителям Красноярска рассказали, как защищают детей от клещей в летних лагерях. Специалисты Роспотребнадзора края дали пояснение на странице ведомства в соцсетях.
Итак, стоит ли переживать за здоровье ребенка, если вы отправили его в детский лагерь? Проверяют ли детей — на предмет присасывания паразитов?
— В течение дня всех детей осматривают как минимум два раза, — заверили в краевом Роспотребнадзоре. — Обычно это происходит перед дневным и ночным сном. Если дети вышли за пределы лагеря (на экскурсию, в поход), их также ожидает проверка.
По словам специалистов, на самой территории лагеря клещей быть не должно. Перед каждой сменой обязательно проводят акарицидную обработку. А после контролируют ее качество.