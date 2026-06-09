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Красноярцам рассказали о защите детей от клещей в летних лагерях

Осмотры проходят как минимум дважды в день.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Красноярска рассказали, как защищают детей от клещей в летних лагерях. Специалисты Роспотребнадзора края дали пояснение на странице ведомства в соцсетях.

Итак, стоит ли переживать за здоровье ребенка, если вы отправили его в детский лагерь? Проверяют ли детей — на предмет присасывания паразитов?

— В течение дня всех детей осматривают как минимум два раза, — заверили в краевом Роспотребнадзоре. — Обычно это происходит перед дневным и ночным сном. Если дети вышли за пределы лагеря (на экскурсию, в поход), их также ожидает проверка.

По словам специалистов, на самой территории лагеря клещей быть не должно. Перед каждой сменой обязательно проводят акарицидную обработку. А после контролируют ее качество.