Из горевшего пермского автосалона удалось эвакуировать 48 машин

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия горения автомобильного салона на ул. Героев Хасана в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о возгорании в двухэтажном здании автосалона поступило сегодня около семи часов утра. Предварительная площадь пожара составила 400 кв.м. К тушению огня привлекались 84 человека личного состава и 27 единиц техники. Из двухэтажного здания автосалона удалось эвакуировать 48 автомобилей.
Пострадавших в ходе пожара нет. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.
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