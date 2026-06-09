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Трубопроводчик из Прикамья — в числе призеров Всероссийского конкурса профмастерства

Участники продемонстрировали как теоретические, так и практические знания.

Источник: Комсомольская правда

Работник ремонтного участка «Оса» Пермского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Прикамье» Владимир Кирпиченко стал бронзовым призером регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик».

Всего в конкурсных испытаниях приняли участие 39 представителей профессии со всего региона. Организатором мероприятия выступило Министерство труда и социального развития Пермского края.

Каждый сварщик прошел тестирование, включающее вопросы о знании оборудования, этапах технологических процессов и соблюдении правил охраны труда. В практической части мастера на время продемонстрировали качественную сварку нескольких видов швов.

Фото предоставлено АО «Транснефть — Прикамье».

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Пермский край — один из ключевых центров сварочного производства в России. С 2025 по 2027 годы Пермь стала столицей федерального этапа в номинации «Сварщик».