Трубопроводчик из Прикамья — в числе призеров Всероссийского конкурса профмастерства

Работник ремонтного участка «Оса» Пермского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Прикамье» Владимир Кирпиченко стал бронзовым призером регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик».
Всего в конкурсных испытаниях приняли участие 39 представителей профессии со всего региона. Организатором мероприятия выступило Министерство труда и социального развития Пермского края.
Каждый сварщик прошел тестирование, включающее вопросы о знании оборудования, этапах технологических процессов и соблюдении правил охраны труда. В практической части мастера на время продемонстрировали качественную сварку нескольких видов швов.
Фото предоставлено АО «Транснефть — Прикамье».
Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Пермский край — один из ключевых центров сварочного производства в России. С 2025 по 2027 годы Пермь стала столицей федерального этапа в номинации «Сварщик».