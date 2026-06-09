Предприятие в Костромской области расширит производство ювелирных изделий

«“Империал” — одна из ведущих ювелирных компаний, которая расширяет и объемы, и ассортимент ювелирных изделий. Для Костромской области, без сомнения, эта тема актуальна. Более 50% всех ювелирных изделий страны производится на территории Костромского региона. И любое развитие, даже в столь непростые времена, когда востребованность ювелирных изделий, скажем честно, не очень велика, будет поддержано областной администрацией», — отметил губернатор Сергей Ситников.