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Предприятие в Костромской области расширит производство ювелирных изделий

Там построят новые и реконструируют старые корпуса.

Предприятие «Империал» из Костромской области расширит производство ювелирных изделий, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.

Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестпроект предполагает строительство новых и реконструкцию старых корпусов предприятия. Также там планируется установить новое оборудование.

«“Империал” — одна из ведущих ювелирных компаний, которая расширяет и объемы, и ассортимент ювелирных изделий. Для Костромской области, без сомнения, эта тема актуальна. Более 50% всех ювелирных изделий страны производится на территории Костромского региона. И любое развитие, даже в столь непростые времена, когда востребованность ювелирных изделий, скажем честно, не очень велика, будет поддержано областной администрацией», — отметил губернатор Сергей Ситников.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.