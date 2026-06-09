В Волгоградской области прошли мероприятия ко Дню защиты детей

Около 7 тыс. жителей Волгоградской области посетили мероприятия, организованные ко Дню защиты детей. Проведение таких событий отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете молодежной политики региона.
В Жирновском, Николаевском, Клетском, Среднеахтубинском, Алексеевском, Ленинском, Светлоярском, Новоаннинском, Городищенском районах, а также в Урюпинске, Фролове и Волжском прошли десяток различных событий. Юные жители региона участвовали в игровых и концертных программах, спортивных эстафетах, праздничных акциях, фестивале детского творчества «Время зажигать звезды» и не только.
Например, в молодежном центре, расположенном на базе Центра поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма, организовали для школьников и студентов квест-игру, посвященную правам детей. В арт-резиденции «Акценты» провели творческий мастер-класс по созданию открыток. Также к празднованию были приурочены соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся объединения «Юные туристы-многоборцы» и исследовательская викторина «Шаг за шагом к открытиям», прошедшая в рамках межрегиональной полевой школы «Голубинские мела».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.