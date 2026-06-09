В Волгоградской области прошли мероприятия ко Дню защиты детей

Например, в молодежном центре, расположенном на базе Центра поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма, организовали для школьников и студентов квест-игру, посвященную правам детей. В арт-резиденции «Акценты» провели творческий мастер-класс по созданию открыток. Также к празднованию были приурочены соревнования по спортивному ориентированию среди обучающихся объединения «Юные туристы-многоборцы» и исследовательская викторина «Шаг за шагом к открытиям», прошедшая в рамках межрегиональной полевой школы «Голубинские мела».