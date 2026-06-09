Жителя ДНР приговорили к 17 годам за госизмену и незаконный оборот взрывчатки

Жителя Донецкой Народной Республики приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене и незаконном обороте взрывчатки. Также мужчина заплатит крупный штраф, сообщил Ростовский областной суд, который рассматривал дело, в своем «Макс»-канале.
Следователи установили, что мужчина в апреле-октябре 2024 года незаконно приобретал, перевозил и хранил взрывные вещества и устройства на территориях сразу трех регионов России — Донецкой Народной Республики, Запорожской и Ростовской областях.
Также он сотрудничал с иностранным государством и его представителями в деятельности, направленной против безопасности России. В суде уточнили, что по заданию украинских спецслужб мужчина перемещал взрывчатые вещества и взрывные устройства, а затем делал тайники для их хранения.
В итоге суд признал гражданина виновным по пункту «в» части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и статье 275 УК РФ (госизмена). Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.