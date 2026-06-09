В жестком лобовом столкновении в Волгоградской области пострадали три человека

По предварительной информации, около семи часов утра 21-летняя девушка-водитель на автомобиле «ВАЗ-21102» двигалась по улице Ленина. Напротив дома № 221Б она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой автомашиной «Донг Фенг» с полуприцепом.