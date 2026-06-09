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В жестком лобовом столкновении в Волгоградской области пострадали три человека

В Новоаннинском районе легковушка врезалась в грузовик, водитель и пассажиры госпитализированы.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Авария случилась утром 8 июня в Новоаннинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой региональную полицию.

По предварительной информации, около семи часов утра 21-летняя девушка-водитель на автомобиле «ВАЗ-21102» двигалась по улице Ленина. Напротив дома № 221Б она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой автомашиной «Донг Фенг» с полуприцепом.

Удар пришелся в лобовую часть легковушки. В результате столкновения водитель «ВАЗа» и два ее пассажира получили травмы различной степени тяжести. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.