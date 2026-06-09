Губка Боб попал под раздачу: в Калининграде запретили работу аттракционов в двух популярных местах отдыха (фото)

Если он продолжает деятельность, Гостехнадзор снова проводит проверку — но уже по согласованию с прокуратурой. Штраф для ИП составляет 20−30 тысяч рублей, для организаций — около 100−600 тысяч. При этом, по наблюдениям инспекторов, юридические лица почти не нарушают, а у индивидуальных предпринимателей это случается периодически.