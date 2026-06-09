Хирурги Бурятии освоили новую технологию лечения пациентов с атеросклерозом

Двухдневный мастер-класс, посвященный новой технологии лечения пациентов с атеросклеротическими поражениями сосудов, состоялся в клинической больнице им. Н. А. Семашко в Бурятии. Подобные методы внедряют в медицинских организациях при поддержке нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в минздраве республики.
Хирурги научились применять оптическую когерентную томографию (ОКТ) коронарных артерий. Это метод детального анализа состояния коронарных артерий, который дает возможность врачам получать полную картину атеросклеротических поражений, оценивать структуру сосудистой стенки и степень стеноза. Внедрение нового метода позволит снизить риск повторных сужений сосудов и улучшить долгосрочный прогноз для пациентов.
За два дня мастер-класса были успешно проведены 11 операций с применением нового высокотехнологичного метода. Теперь технология будет внедрена в повседневную практику, что значительно повысит эффективность проведения коронарных вмешательств жителям Бурятии.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.