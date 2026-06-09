Врачи краевых клиник начали выезжать в территории Красноярского края

В Красноярском крае стартовал проект по повышению доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. Он реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Мультидисциплинарные бригады врачей из краевых клиник начали выезжать в районные больницы. Одними из первых практику внедрили специалисты Красноярской межрайонной клинической больницы № 4. Недавно бригада в составе хирурга Ивана Красули, уролога Камрана Кяримова и акушера-гинеколога Никиты Белоногова посетила Уярскую районную больницу. Врачи провели осмотры пациентов, определили показания к операциям и сформировали списки для госпитализации. Пациенты районных больниц могут получить консультации ведущих специалистов, не выезжая из своей территории. Это должно ускорить оказание помощи, улучшить маршрутизацию пациентов и эффективнее использовать ресурсы здравоохранения. По словам министра здравоохранения края Алексея Коноваленко, в ближайшие месяцы подобные выезды, а также выезды для проведения операций, организуют специалисты краевой клинической больницы и БСМП. Напомним, что в 20-й больнице Красноярска юным пациентам с диабетом начали бесплатно устанавливать инсулиновые помпы.