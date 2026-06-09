Загадки первых домов Волжского раскрыла музейный работник

Первые многоквартирные дома города Волжского отмечают в 2026 году свой 75-летний юбилей. Их историю восстановили журналисты «РИАЦ».
Сотрудник краеведческого музея Екатерина Лоскутова поделилась с нашими коллегами: в строительстве того из них, на котором размещена табличка: «В январе 1951 года коллективом Ордена Ленина Волгоградгидростроя был построен этот первый дом города Волжского» — участвовали заключенные.
Позже, когда жильцы делали ремонт, они нашли несколько сохранившихся посланий, в числе которых — философское: «Судьба во всем большую роль играет, и от судьбы далеко не уйдешь. Судьба везде тобою управляет: куда велит — покорно ты идешь».
А уникальный мортуарий проектировали отбывающие наказание по политическим статьям, которые позже составили костяк проектно-конструкторской конторы «Сталинградгидростроя».
В настоящее время рядом с первым МКД города разместили суслика с мастерком — как символ начала строительства Волжского.
Дом по нынешней улице Гайдара признан памятником истории регионального значения. По ошибке именно его признали официально первым жилым домом. Ошибка есть и в табличке, закрепленном на действительно первом МКД — он был построен специалистами «Сталинградгидростроя» — «Волгоградгидростроем» он стал только в 1961 году.
Ранее волгоградцам показали, как выглядела Волга у «Гасителя» сотню лет назад.