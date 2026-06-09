Загадки первых домов Волжского раскрыла музейный работник

Позже, когда жильцы делали ремонт, они нашли несколько сохранившихся посланий, в числе которых — философское: «Судьба во всем большую роль играет, и от судьбы далеко не уйдешь. Судьба везде тобою управляет: куда велит — покорно ты идешь».