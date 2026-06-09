Раскрыта схема обмана воронежских школьников в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ

С началом периода сдачи ОГЭ и ЕГЭ активизировались мошенники, предлагающие выпускникам купить готовые ответы на экзамены. Как правило, после перевода денег аферисты исчезают. Иногда же они всё-таки присылают решения, которые на самом деле оказываются неверными. Эксперты Телеграм-канала «Война с фейками» нашли сайты, оказывающие подобные услуги, провели «контрольную закупку», проверили полученные материалы через Рособрнадзор и инициировали блокировку ресурсов.
Специалисты отмечают, что мошенники орудуют по схожей схеме. Сначала покупателю предлагается выбрать нужный ему экзамен, а после оплатить его. Цена варьируется от одной до четырёх тысяч рублей. Прислать ответы обещают за 4−48 часов до самого экзамена.
На первом сервисе, AnswerBank, эксперты купили ответы на экзамен по химии. В результате они так и не пришли. У этого сайта есть и юридические контакты. Компанию создали в прошлом году прямо перед сезоном сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Её номинальный владелец имеет уголовные дела за мошенничество и подделку паспортов.
Второй сайт, Uchebnik pro, также не прислал ответы на ОГЭ по математике. Компания, к которой привязан сервис, зарегистрирована в Кыргызстане. Она якобы занимается множеством других проектов: от резервного копирования данных до покупки игр.
Сервис 24otvet прислал ответы на экзамен по истории за два часа до самой аттестации. Анализ Рособрнадзора подтвердил, что они являются ложными. Сам проект имеет большое количество негативных отзывов в интернете. Юридическое лицо также зарегистрировано в Кыргызстане и фигурирует в большом количестве несвязанных друг с другом проектов.
Эксперты призывают школьников не отдавать свои персональные данные и деньги неизвестным людям.