В Перми потушили пожар в автосалоне

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пожар в автосалоне в Перми потушен, спасателям удалось эвакуировать почти 50 автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Пожар в пермском автосалоне полностью потушен. Огнеборцы МЧС не допустили распространения огня на большую площадь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из горящего здания эвакуированы 48 автомобилей. Борьбу с огнем вели более 80 человек и 27 единиц техники. Пострадавших нет. Причину пожара установит дознаватель МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара составила около 400 квадратных метров.
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