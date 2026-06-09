Крымчан предупредили о правилах хранения бензина в домашних условиях

Хранить топливо дольше года не рекомендуется — оно теряет свойства. В жилых помещениях, особенно на балконах, канистры с бензином категорически запрещены. При поступлении жалобы в силовые органы проверка будет неминуема. При этом главный пожарный подчеркнул: все крымские подразделения полностью обеспечены горюче-смазочными материалами и готовы в любой момент выехать на борьбу с огнем.