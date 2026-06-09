В Псковской области внедрят «Единую карту псковича»

«Единую карту псковича» планируется выпустить в Псковской области при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в правительстве региона.
Карта объединит в себе платежный сервис, транспортные функции, возможность получения социальных выплат и систему скидок и бонусов от партнеров. Для школьников она станет одновременно пропуском в учебное заведение и средством оплаты питания. В основе ее создания лежит проверенная технологическая платформа «Единой карты петербуржца».
Транспортные функции карты опробуют в Пскове на базе предприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Славяне», где уже действует система безналичной оплаты. Кроме того, планируется привлечь к проекту частных перевозчиков из Великих Лук. Также в 19 школах региональной столицы уже тестируются системы контроля доступа.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.