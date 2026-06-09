В Нижнем Новгороде тестируют доставку аэрогрузов по новому маршруту

В Нижнем Новгороде с 9 июня начали тестировать доставку аэрогрузов по новому маршруту. Об этом «Российской газете» сообщили в местной ИТ-компании.
Летные испытания проводят между улицами Костина и Голубева. Аэрокурьер доставляет малогабаритные грузы через Оку в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), который установлен в Нижегородской области. Данная мера позволяет тестировать применение беспилотных технологий в реальных условиях.
Полет беспилотника осуществляется под контролем специалистов, с соблюдением необходимых требований безопасности, а сам аппарат оборудован световыми сигнальными огнями.
Ранее тестирование аэрокурьера проходило от улицы Баграмяна до улицы Бархатной в Советском районе областного центра. Сейчас, помимо нового маршрута, испытания разработки продолжаются от улицы Костина до улиц Геологов и Коминтерна.