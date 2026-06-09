В Нижнем Новгороде тестируют доставку аэрогрузов по новому маршруту

Летные испытания проводят между улицами Костина и Голубева. Аэрокурьер доставляет малогабаритные грузы через Оку в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), который установлен в Нижегородской области. Данная мера позволяет тестировать применение беспилотных технологий в реальных условиях.