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В Нижнем Новгороде тестируют доставку аэрогрузов по новому маршруту

В Нижнем Новгороде с 9 июня начали тестировать доставку аэрогрузов по новому маршруту. Об этом «Российской газете» сообщили в местной ИТ-компании.

Источник: "Российская газета"

В Нижнем Новгороде с 9 июня начали тестировать доставку аэрогрузов по новому маршруту. Об этом «Российской газете» сообщили в местной ИТ-компании.

Летные испытания проводят между улицами Костина и Голубева. Аэрокурьер доставляет малогабаритные грузы через Оку в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), который установлен в Нижегородской области. Данная мера позволяет тестировать применение беспилотных технологий в реальных условиях.

Полет беспилотника осуществляется под контролем специалистов, с соблюдением необходимых требований безопасности, а сам аппарат оборудован световыми сигнальными огнями.

Ранее тестирование аэрокурьера проходило от улицы Баграмяна до улицы Бархатной в Советском районе областного центра. Сейчас, помимо нового маршрута, испытания разработки продолжаются от улицы Костина до улиц Геологов и Коминтерна.