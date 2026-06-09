В Красноярском крае 13-летний мотоциклист сбил девочку

В Мотыгинском районе 13-летний подросток на мотоцикле сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
Авария произошла днем в селе Рыбное. По предварительным данным, подросток в мотошлеме ехал по улице Советской со стороны улицы Партизанской в сторону Первомайской. В этот момент по правому краю проезжей части шла 14-летняя девочка. Юный водитель допустил наезд на пешехода.
В результате ДТП пострадали оба подростка. Их доставили в больницу. Автоинспекторы выяснили, что мотоцикл принадлежит матери 13-летнего водителя. По данным полиции, подросток взял транспорт с ее разрешения.
В отношении женщины составили административный материал за передачу транспорта человеку, который не имеет права управления. Также полицейские подготовили рапорт о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.
В Госавтоинспекции напомнили родителям, что детям нельзя садиться за руль транспорта без прав и навыков вождения. Взрослых просят контролировать доступ несовершеннолетних к мотоциклам и другим транспортным средствам.