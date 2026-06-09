В Красноярском крае 13-летний мотоциклист сбил девочку

Авария произошла днем в селе Рыбное. По предварительным данным, подросток в мотошлеме ехал по улице Советской со стороны улицы Партизанской в сторону Первомайской. В этот момент по правому краю проезжей части шла 14-летняя девочка. Юный водитель допустил наезд на пешехода.