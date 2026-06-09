Очевидец взрыва машины в Балашихе рассказал о попытках спасти водителя

Очевидец уточняет, что при эвакуации автомобилист хрипел и кричал. Он оттащил пострадавшего на 10 м от места трагедии, где их уже поджидали прохожие, также поспешившие на помощь. После этого произошла повторная детонация, спровоцировавшая усиление горения автомобиля.