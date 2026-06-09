Очевидец взрыва машины в Балашихе рассказал о попытках спасти водителя

Мужчина отметил, что подрыв произошел после того, как транспортное средство (ТС) выехало с парковки. Сам он при этом ехал за иномаркой на расстоянии около 50 м.
«[Раздался] взрыв, [автомобиль] заехал в другую машину, загорелся пламенем. Я остановился, резко выбежал, огнетушитель достал, побежал, водительскую дверь побрызгал, вытащил водителя», — рассказа мужчина.
Очевидец уточняет, что при эвакуации автомобилист хрипел и кричал. Он оттащил пострадавшего на 10 м от места трагедии, где их уже поджидали прохожие, также поспешившие на помощь. После этого произошла повторная детонация, спровоцировавшая усиление горения автомобиля.
«Потом приехали работники местной полиции. Пожарная выехала сразу, моментально, и показания пока давал, скорая, все подъехали», — подытожил он.
Водитель погиб в результате взрыва авто возле жилого многоквартирного дома на улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов утром 9 июня. Инцидент произошел из-за приведения в действие взрывного устройства. По факту случившегося возбудили уголовное дело. «Известия» показали кадры с места происшествия.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, причастного к случившемуся. Уточнялось, что самодельное взрывное устройство мощностью от 300 до 400 г размесили под водительским сиденьем.