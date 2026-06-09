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Из Перми стартовали прямые перелеты в Батуми

Первый авиарейс вылетел 9 июня с опозданием в два часа.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Red Wings с 9 июня приступила к программе прямых полетов из Перми в Батуми. Первый «Суперджет-100» вылетел из «Большого Савино» с опозданием в два часа.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», вылет авиарейса WZ 1449 перенесли с 03:20 на 05:35 ввиду позднего прилета самолета из Батуми. Следующий вылет из Перми по расписанию намечен на 12 июня.

Время в полете до Черноморского побережья Грузии составляет 3 часа 45 мин., стоимость билета на сайте авиаперевозчика — от 19,8 тыс. руб.

При въезде в Грузию с 1 января 2026 года требуется полис страхования на все время пребывания в стране. В него входят покрытие болезни, несчастные случаи и экстремальные активности.