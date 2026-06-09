В Верхневолжье обновят 30 километров трассы Бологое — Удомля

В прошлом году в регионе привели в порядок 15 км этой трассы. В 2026-м работы продолжаются на участке с 18-го по 48-й километр. На отрезке расчистят полосу отвода, отремонтируют покрытие, съезды, заездные карманы и посадочные площадки. Также там нанесут дорожную разметку. Подрядчик уже приступил к фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия. Ремонт рассчитан на два года. Завершить его планируют в августе 2027-го.