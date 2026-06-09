В Верхневолжье обновят 30 километров трассы Бологое — Удомля

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут на участке трассы Бологое — Удомля протяженностью 30 км в Тверской области, сообщили в дирекции территориального дорожного фонда региона.
«Дорожной сфере уделяем максимальное внимание. Вижу, что на это есть серьезный и справедливый запрос людей. Только в этом году в планах отремонтировать более 380 километров дорог. Акцент — на долгосрочных решениях и усилении контроля качества», — отметил глава Верхневолжья Виталий Королев.
В прошлом году в регионе привели в порядок 15 км этой трассы. В 2026-м работы продолжаются на участке с 18-го по 48-й километр. На отрезке расчистят полосу отвода, отремонтируют покрытие, съезды, заездные карманы и посадочные площадки. Также там нанесут дорожную разметку. Подрядчик уже приступил к фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия. Ремонт рассчитан на два года. Завершить его планируют в августе 2027-го.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.