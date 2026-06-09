ЕР внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС для малого бизнеса

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, сохраняющий на нынешнем уровне порог доходов для уплаты НДС по упрощенной системе, сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
«Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан», — сказал депутат.
Он добавил, что «Единая Россия» продолжит мониторинг, а его результаты найдут отражение в законопроектах, которые партия подготовит для решения проблем, возникающих у предпринимателей.
Законопроект разработали после того, как президент Владимир Путин дал соответствующее поручение в выступлении на ПМЭФ-2026. Его авторами стали, помимо Макарова, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, руководитель думской фракции Владимир Васильев и другие.
Поправки к Налоговому кодексу, вступившие в силу с 1 января, предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Так, в этом году его снизили с 60 до 20 миллионов рублей, в 2027-м сумму планировалось довести до 15 миллионов, а еще через год — до десяти.
Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил отказаться от дальнейшего снижения этого порога и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей «чем дольше, тем лучше».