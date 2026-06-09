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В Ергенинском лесничестве Калмыкии высадят семена вяза приземистого

Посевной материал собран с территорий республики и Волгоградской области.

Специалисты Ергенинского лесничества в Калмыкии приступили к посеву семян вяза приземистого. Работы проводят в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

Посев семян вяза требует соблюдения определенных сроков, условий хранения и технологии подготовки почвы. Материал для высадки собирают на территории Калмыкии и Волгоградской области. Первым делом специалисты проверяют семена на чистоту. Затем соответствующая требованиям партия передается в лабораторию центра защиты леса для определения посевных качеств.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.