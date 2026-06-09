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В Камышловском районе Свердловской области 4 проекта получат гранты

Благодаря этому в муниципалитете создадут мемориалы и детский театр мод.

Источник: Национальные проекты России

Четыре проекта в Камышловском районе Свердловской области получат грантовое финансирование по итогам регионального конкурса «Банк молодежных инициатив». Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.

От Камышловского района на конкурсе были представлены инициативы, предполагающие создание мемориала «Герои нашего времени» на территории Порошинской школы, детского театра мод «Веяние времени» и мемориала «Памяти павших будьте достойны», а также проект «След на карте». На реализацию всех этих инициатив направят дополнительное финансирование из бюджета муниципалитета.

Участники конкурса получат не только финансовую поддержку, но и информационную, организационную и методическую помощь. Создание мемориалов и театра мод обогатит культурную жизнь района и создаст новые точки притяжения для жителей всех возрастов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.