МЭИ и Курчатовский институт откроют магистратуру по термоядерной энергетике

Студенты кафедры общей физики и ядерного синтеза МЭИ получат доступ к инфраструктуре Курчатовского института, смогут участвовать в экспериментах на современных установках и работать с комплексами диагностики импульсной плазмы. Также для них предусмотрены научные и технологические практики на действующих термоядерных реакторах, включая токамак Т15-МД.