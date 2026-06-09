МЭИ и Курчатовский институт откроют магистратуру по термоядерной энергетике

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. НИУ «МЭИ» и НИЦ «Курчатовский институт» запускают сетевую магистратуру по прикладной физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу для подготовки специалистов в сфере термоядерных технологий, сообщили в институте.
«Запуск совместной магистерской программы с Курчатовским институтом — это не просто новый образовательный проект, а стратегический шаг в развитии отечественной термоядерной энергетики. Объединяя фундаментальную подготовку МЭИ и экспериментальный потенциал ведущего научного центра страны, мы готовим специалистов, востребованных в крупнейших международных проектах», — приводятся в тексте слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.
Магистерская программа «Прикладная физика плазмы и управляемый термоядерный синтез» будет реализовываться по направлению 14.04.01 «Ядерная энергетика и теплофизика». Ее запуск связан с подготовкой кадров в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» для реализации федерального проекта «Технологии термоядерной энергетики».
Программа продолжит многолетнее сотрудничество МЭИ и Курчатовского института. Новый формат позволит вывести это взаимодействие на уровень совместной подготовки магистрантов с использованием образовательной базы университета и научной инфраструктуры одного из ведущих исследовательских центров страны.
Студенты кафедры общей физики и ядерного синтеза МЭИ получат доступ к инфраструктуре Курчатовского института, смогут участвовать в экспериментах на современных установках и работать с комплексами диагностики импульсной плазмы. Также для них предусмотрены научные и технологические практики на действующих термоядерных реакторах, включая токамак Т15-МД.
Обучение будет проходить под руководством ведущих ученых, участвующих в международных проектах по управляемому термоядерному синтезу. Выпускники программы получат компетенции в области физики плазмы и технологий термоядерной энергетики — направления, связанного с созданием безопасных и практически неиссякаемых источников энергии.