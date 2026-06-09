Для детей и их родителей разработали путеводитель по Крыму

Семейный путеводитель разработали в Крыму к Международному дню защиты детей в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
В книге представлена информация о Симферополе, Керчи, Феодосии, Коктебеле, Судаке и многих других городах, а также о достопримечательностях полуострова. Текст сопровождают красочные иллюстрации. Путеводитель создан для того, чтобы развивать в детях любовь к путешествиям, превратить знакомство с Крымом в настоящую сказку для всей семьи.
Электронную версию издания можно скачать по ссылке. Печатные буклеты доступны на выставках и в туристских центрах республики.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.