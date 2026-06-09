В Тюменской области бизнесу расскажут о маркировке хлебобулочных изделий

Вебинар, посвященный маркировке хлебобулочных изделий, пройдет 16 июня в Тюменской области. Мероприятие организуют в соответствии с целями «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве региона.
Участники занятия узнают, какие хлебобулочные изделия подлежат обязательной маркировке, как избежать штрафов и типичных ошибок. Помимо этого, им объяснят, как пекарне зарегистрироваться в системе «Честный знак», настроить личный кабинет и работать с кодами DataMatrix. На вебинаре также разберут кейсы участников.
Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Больше полезной для предпринимателей информации доступно на сайте мойбизнес-72.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.