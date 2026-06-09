В Тюменской области бизнесу расскажут о маркировке хлебобулочных изделий

Участники занятия узнают, какие хлебобулочные изделия подлежат обязательной маркировке, как избежать штрафов и типичных ошибок. Помимо этого, им объяснят, как пекарне зарегистрироваться в системе «Честный знак», настроить личный кабинет и работать с кодами DataMatrix. На вебинаре также разберут кейсы участников.