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В Тюменской области бизнесу расскажут о маркировке хлебобулочных изделий

Предпринимателям также объяснят, как зарегистрироваться в системе «Честный знак» и работать с кодами DataMatrix.

Вебинар, посвященный маркировке хлебобулочных изделий, пройдет 16 июня в Тюменской области. Мероприятие организуют в соответствии с целями «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве региона.

Участники занятия узнают, какие хлебобулочные изделия подлежат обязательной маркировке, как избежать штрафов и типичных ошибок. Помимо этого, им объяснят, как пекарне зарегистрироваться в системе «Честный знак», настроить личный кабинет и работать с кодами DataMatrix. На вебинаре также разберут кейсы участников.

Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Больше полезной для предпринимателей информации доступно на сайте мойбизнес-72.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.