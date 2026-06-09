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Полиция Перми провела вечерние рейды в торговых центрах

Было выявлено 10 несовершеннолетних, употреблявших никотинсодержащую продукцию в общественном месте.

Сотрудники полиции провели вечерние рейды в торгово-развлекательных центрах Индустриального и Свердловского районов, сообщает УМВД по городу Перми.

Правоохранительные органы провели профилактические беседы более чем с 80 подростками. Такие мероприятия проводятся с целью предупреждения правонарушений в молодёжной среде, а также для формирования у несовершеннолетних высокого уровня правовой грамотности.

В результате рейда было выявлено 10 несовершеннолетних, употреблявших никотинсодержащую продукцию в общественном месте. В отношении них и их законных представителей составлены административные протоколы.

Для дальнейшей работы полицейские уточняли место учёбы несовершеннолетних, чтобы передать информацию педагогам и родителям о необходимости вовлечения ребят в организованный досуг и летнюю занятость.

Напомним, в мае полицейские провели беседы с более чем 450 подростками — о недопустимости противоправных действий, правилах поведения в общественных местах, а также о вреде алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.