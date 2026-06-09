ПМЭФ-2026 для ЮФО: развитие территорий, импортозамещение и «умный» туризм

Анализируя портфели проектов южных регионов, представленных на Петербургском международном экономическом форуме-2026 (ПМЭФ), можно выделить несколько устойчивых тенденций, общих для всех субъектов макрорегиона.
Первое — повсеместный переход от точечного строительства к комплексному развитию. Застройщики больше не предлагают «просто квадратные метры», а берут на себя обязательства по возведению школ, поликлиник, детских садов и объектов благоустройства — иначе говоря, создают полноценные городские экосистемы.
Второе — синхронизация государственных инфраструктурных проектов с частными инвестициями. Регионы активно договариваются с госкомпаниями о том, чтобы бюджетные вложения в дороги и энергосети тянули за собой девелоперские и промышленные инициативы.
Третье — курс на импортозамещение и технологический суверенитет. От фармацевтики до промышленного ПО, от семеноводческих комплексов до ИТ-парков. Бизнес и власти делают ставку на производство, которое снижает зависимость от внешних поставок.
Четвертое — «умная» туристическая специализация. Вместо пляжного отдыха «для всех» проекты предлагают нишевые продукты: энотуризм, медицинскую реабилитацию, бальнеологию, круглогодичные термальные курорты и спортивно-оздоровительные кластеры.
Вот как эти тенденции реализуются в каждом из южных регионов.
Ростовская область: социальный девелопмент и «цифра».
Ростовская область привлекла на ПМЭФ почти 77 миллиардов рублей инвестиций. Делегация Дона сделала ставку на понятные и измеримые для жителей вещи: новое жилье с социальными объектами, мобильную связь в отдаленных селах и поддержку локальных брендов.
Флагманский проект — комплексная застройка в Аксае. Крупная московская компания вложит 31,7 миллиарда рублей в микрорайон на 199 тысяч квадратных метров жилья. Инвестор за свой счет возведет два детских сада, школу на 1350 мест, поликлиники, станцию скорой помощи, ФОК, пожарное депо и даже отделение МФЦ.
Второй знаковый блок — цифровизация и логистика. Телекоммуникационная компания инвестирует три миллиарда рублей в расширение покрытия, причем акцент сделан на малых и удаленных населенных пунктах, а также вдоль региональных трасс.
Крупный маркетплейс поможет донским малым брендам выходить на федеральный уровень. Условие — локализация производства в регионе не менее 50 процентов. «Это реальная возможность для каждого местного производителя стать узнаваемым по всей России», — уверен губернатор Юрий Слюсарь.
В АПК «Росагролизинг» создаст сеть машинно-технологических компаний. Сельхозпроизводители смогут не покупать дорогую технику, а брать услугу — вспашку, уборку.
Наконец, реанимирован проект Темерницкого скоростного диаметра — платной бессветофорной магистрали длиной 7,5 километра за 40 миллиардов рублей.
Краснодарский край: фармацевтика, энергетика и энотуризм.
Кубань, традиционно лидирующая по числу и разнообразию проектов, на этот раз удивила не столько туризмом, сколько промышленными инициативами. Первая и, пожалуй, главная новость — появится фармацевтический гигант. Федеральная аптечная сеть, основанная в Краснодаре, построит в краевой столице производственный комплекс мощностью до 20 миллиардов единиц продукции в год. Инвестиции — 39 миллиардов рублей. Компания делает ставку на дженерики — доступные аналоги импортных лекарств.
«Мы планируем производить их стоимостью в 2 — 3 раза ниже», — сообщил гендиректор компании Вадим Анисимов.
Губернатор Вениамин Кондратьев назвал проект масштабным: «Он выведет фармацевтическую промышленность региона на новый уровень».
Второй стратегический проект — портовый. В Новороссийске дали старт строительству универсального перегрузочного комплекса для железорудного сырья. Более 120 миллиардов рублей инвестиций, 500 рабочих мест, плюс 12 миллионов тонн мощности к 168 миллионам тонн текущего грузооборота. Завершат проект в 2027 году.
Третье — энергобезопасность. В Динском районе инвестор построит ТЭС мощностью 470 мегаватт. Срок — до 2030 года. Это прямой ответ на прогнозируемый дефицит мощности в Объединенной энергосистеме юга.
В туристической сфере — выход в новые ниши. В Северском районе создается всесезонный курорт «Собер-Баш» с пятизвездочным отелем, 174 виллами, акватермальным комплексом и собственной винодельней «Широта 45» на 60 тысяч бутылок в год. Инвестиции — четыре миллиарда рублей. В Сочи построят центр медицинской реабилитации на 323 номера (6,5 миллиарда) и гостиницу на 745 номеров в Кудепсте (5,7 миллиарда).
«Для Сочи важно не только увеличение номерного фонда, но и качественное развитие туристского предложения», — подчеркнула руководитель департамента развития бизнеса Юлия Приходько.
Наконец, логистика. В Краснодаре и пригороде построят три объекта: складской комплекс, логопарк в хуторе Ленина и центр бытовых услуг в Елизаветинской. Общие инвестиции — 9,2 миллиарда.
Крым: курорты и микрорайоны-экосистемы.
Полуостров, как и прежде, делает ставку на рекреацию и жилье, но с поправкой на комплексность и международный уровень. Общая сумма инвестиций из подписанных соглашений — 170 миллиардов рублей, что почти вдвое больше прошлого года.
Якорный проект — круглогодичный курорт в Коктебеле. На 76 тысячах квадратных метров у подножия Карадага появятся гостиницы, виллы, таунхаусы и курортные резиденции. Инвестиции — 10 миллиардов рублей. Комплекс изначально разрабатывается как полноценный гостиничный продукт международного уровня, подчеркнули в правительстве республики.
Однако главные инвестиции приходятся на жилищное строительство в пригородах Симферополя. Например, застройщик вложит 64 миллиарда рублей в «Акрополис» — новый городской округ на 217 гектарах с жильем для 36 тысяч человек, паркингами на 30 тысяч машино-мест и девятью тысячами рабочих мест. Еще 13 миллиардов рублей — в проект «Просторы» на западе крымской столицы с тремя школами, семью детсадами, ледовым дворцом и поликлиникой.
«Такие районы становятся полноценными городскими экосистемами, где жители могут учиться, работать и отдыхать, не тратя время на дорогу», — объяснил гендиректор компании Якуб Асанов.
Важный нюанс: вице-премьер Крыма Ирина Кивико заверила, что большинство прошлогодних меморандумов уже перешли в практическую стадию.
Астраханская область: сельхоз- и рыбопереработка.
Астрахань, чья экономика традиционно завязана на Волгу и сельское хозяйство, последовательно наращивает перерабатывающие мощности. Общая сумма соглашений — 21 миллиард рублей.
Ключевые проекты: строительство завода по выпуску судов маломерного флота и производство оборудования для переработки рыбы (вплоть до выпуска костной муки из отходов). В Ахтубинском районе появится новый грузовой причал для отгрузки соли — до 160 тысяч тонн ежемесячно, что устранит ограничения существующей инфраструктуры.
В агросекторе — вторая очередь тепличного комплекса за 5,5 миллиарда рублей: дополнительные 10 гектаров и плюс восемь тысяч тонн томатов и огурцов ежегодно. Также создается современный семеноводческий комплекс с упором на научную составляющую: подписаны договоры на выведение новых сортов, адаптированных именно к климату Нижней Волги.
Отдельного внимания заслуживает рыбоводный комплекс в селе Чаган. Это система полного цикла — от получения икры до товарной рыбы и пополнения естественных популяций осетровых. 280 гектаров прудовых и бассейновых хозяйств позволят не только насытить рынок, но и внедрить новые технологии.
Волгоградская область: инновации и восстановление.
Волгоград на ПМЭФ-2026 делал ставку на технологическое развитие и международную кооперацию. Главное — подписание соглашения с фондом «Сколково» и начало строительства технопарка в сфере высоких технологий «Сталинград» в пойме Царицы. Федеральное правительство уже выделило 235,8 миллиона рублей. Площадь технопарка — 36 тысяч квадратных метров. Это стратегический шаг к формированию инновационной среды, способной повысить технологический уровень предприятий.
Вторая линия — международное сотрудничество. Волгоградская область подписала меморандум с агентствами по привлечению инвестиций Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Также прошли переговоры с бизнесом ОАЭ и руководством Луганской Народной Республики. Напомним, регион с 2022 года восстанавливает 216 соцобъектов в подшефном Станично-Луганском округе.
Внутренняя повестка — социальное предпринимательство. Волгоградская область входит в топ-10 регионов России по числу социальных предприятий (326 субъектов МСП). Анна Писемская, заместитель губернатора, отметила, что с начала 2026 года поступило уже более 250 заявок на открытие дела в этой сфере.
Итоги: что показал форум.
Южные регионы переходят от экстенсивного роста к структурным изменениям. Ростовская область делает упор на комплексный девелопмент и цифровизацию сельских территорий. Краснодарский край — на импортозамещение в фармацевтике, портовой логистике и энергетике, одновременно уходя от пляжного туризма к нишевым форматам вроде энотуризма и медицинской реабилитации. Крым тиражирует модель городов-экосистем, где жилье немыслимо без социальной инфраструктуры. Астрахань и Волгоград, каждый по-своему, встраивают сельхозпереработку и высокие технологии в новую экономическую реальность. И что немаловажно, регионы учатся говорить с инвесторами на одном языке, предлагая готовые маршруты с господдержкой на всех этапах. Этот прагматичный диалог и стал лейтмотивом форума.