ПМЭФ-2026 для ЮФО: развитие территорий, импортозамещение и «умный» туризм

Однако главные инвестиции приходятся на жилищное строительство в пригородах Симферополя. Например, застройщик вложит 64 миллиарда рублей в «Акрополис» — новый городской округ на 217 гектарах с жильем для 36 тысяч человек, паркингами на 30 тысяч машино-мест и девятью тысячами рабочих мест. Еще 13 миллиардов рублей — в проект «Просторы» на западе крымской столицы с тремя школами, семью детсадами, ледовым дворцом и поликлиникой.