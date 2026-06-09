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Двое мужчин утонули на водоемах Ростовской области за сутки

В Ростовской области за прошедшие сутки, 8 июня, на водоемах погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В Ростовской области за прошедшие сутки, 8 июня, на водоемах погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, в Семикаракорском районе в реке Сусат утонул 46-летний мужчина. Спасателям о происшествии сообщил очевидец, который видел, как мужчина нырнул с рыболовного мостика в воду, но обратно не вынырнул. Тело извлекли спасатели.

В Константиновском районе в реке Дон утонул 63-летний мужчина. Происшествие произошло в хуторе Ведерников. Мужчина купался в необорудованном месте, нырнул в реку, больше его никто не видел. Тело вытащили из реки очевидцы.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону за прошедшие сутки, 8 июня, ликвидировали семь техногенных пожаров.

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