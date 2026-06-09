Пухососы взорвали сеть: люди поверили ролику про роботов

Волгоградцы, как и миллионы других россиян, обсуждают вирусное видео с так называемыми пухососами. Ролик с тремя роботами, которые якобы собирают тополиный пух на улицах Москвы, за несколько дней набрал миллионы просмотров и заставил многих поверить в новую городскую технику.
На кадрах показали небольшие машины на колесах, похожие на смесь электробуса и робота-доставщика. Пользователи соцсетей хвалили идею помощи аллергикам и шутили, что в столице уже даже пух убирают роботы. Однако канал «Война с фейками» выяснил, что видео создала нейросеть. Авторы разоблачения указали, что попавшие в кадр рестораны давно не работают, а тени от фонарных столбов выглядят неправдоподобно.
«Я считала себя современным, разумным человеком, пока не поверила в пухососов», — призналась одна из блогеров в после появления разоблачений. Многие пользователи назвали историю самым обидным фейком года и признались, что сначала приняли ролик за реальную съемку, — пишет «Югорский Снегирь».
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