Пухососы взорвали сеть: люди поверили ролику про роботов

На кадрах показали небольшие машины на колесах, похожие на смесь электробуса и робота-доставщика. Пользователи соцсетей хвалили идею помощи аллергикам и шутили, что в столице уже даже пух убирают роботы. Однако канал «Война с фейками» выяснил, что видео создала нейросеть. Авторы разоблачения указали, что попавшие в кадр рестораны давно не работают, а тени от фонарных столбов выглядят неправдоподобно.