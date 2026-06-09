Как первая платная дорога поменяет транспортную логику Ростова-на-Дону

— С одной стороны, продлевать путь от Темерницкого моста стоило, так как он сейчас заканчивается тупиком, ведь это была первая очередь большого проекта, — говорит руководитель портала «Ростовский городской транспорт» Михаил Кругликов. — С другой — это поможет только части жителей Ростова, исключительно автомобилистам. А ведь за такие деньги можно было бы качественно улучшить работу общественного транспорта, и эффект ощутил бы весь город, а может, даже соседние — Аксай и Батайск.