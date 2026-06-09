Дело о гибели подростка на водоеме в нижегородском экопарке дошло до Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели подростка на озере в нижегородском экопарке. Об этом сообщили в информационном центре СК.
Трагедия случилась в 2025 году в Дальнеконстантиновском районе. 14-летний мальчик погиб во время катания на катамаране с горкой. По словам матери школьника, на пляже отсутствовал контроль за безопасностью, дети катались на катамаране без специальных жилетов, а спасателей на месте не было. Поиски ее сына, как утверждает женщина, начались с опозданием и только после ее обращения.
По мнению матери мальчика, руководство экопарка пытается уйти от ответственности. Ранее по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было заведено уголовное дело. Обвинение предъявили только администратору базы отдыха.
Руководитель нижегородского СУ Айрат Ахметшин представит доклад о результатах расследования Александру Бастрыкину.
Ранее мы писали, что 163 заявки на поиск пропавших поступило нижегородским волонтерам в мае.