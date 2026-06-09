Дело о гибели подростка на водоеме в нижегородском экопарке дошло до Бастрыкина

Трагедия случилась в 2025 году в Дальнеконстантиновском районе. 14-летний мальчик погиб во время катания на катамаране с горкой. По словам матери школьника, на пляже отсутствовал контроль за безопасностью, дети катались на катамаране без специальных жилетов, а спасателей на месте не было. Поиски ее сына, как утверждает женщина, начались с опозданием и только после ее обращения.