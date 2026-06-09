Метрощит «Евдокия» пройдет до площади Свободы 730 метров

Трасса щита стартует от станции «Горьковская»: он проследует под улицей Максима Горького в направлении площади Свободы. Задача «Евдокии» — проложить левый перегонный тоннель. Протяжённость участка составит 730 метров; для его обустройства смонтируют 485 колец из железобетона с высокой точностью обделки.