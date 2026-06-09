Врио белгородского губернатора провел встречу с коллективом «ОМК Энергомаш»

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев посетил завод «ОМК Энергомаш», выпускающий продукцию для промышленных предприятий и энергетического комплекса. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале. Одним из вопросов, обсужденных на встрече с коллективом и руководством предприятия, стала ситуация с бензином. Господин Шуваев подчеркнул, что проблема затрагивает не только Белгородскую область. Однако решения на уровне региона удается найти.
На сегодняшний день общее число работников на всех производствах «ОМК Энергомаш» составляет свыше 3,6 тыс. человек. Сотрудники предприятия, среди прочего, задали врио губернатора вопросы по состоянию дорог в регионе.
«Дороги и разметка. Ремонт уже идет на нескольких участках улиц. Всего в этом году вложим в дорожную инфраструктуру города 837 млн руб., в следующем — более 2,1 млрд руб., в 2028-м — 1,7 млрд руб. По нанесению разметки на разбитых дорогах разберусь лично: логично сначала провести ямочный ремонт, а потом уже наносить разметку», — рассказал глава региона.
Также врио губернатора написал, что получил жалобы по оповещениям о ЧП. Господин Шуваев отметил, что оповещения «идут не только в мессенджерах и по СМС, но и по телевидению и радио». Также он поручил проверить, чтобы все областные радиостанции и телеканалы регулярно и незамедлительно оповещали белгородцев в случае необходимости.
«Проблемы с водоснабжением. Много жалоб на отсутствие воды в ряде микрорайонов ИЖС Белгородского округа. Вопрос, который не решался годами, уже в работе. Идут совещания, решаются юридические нюансы. Каждый вопрос взял в работу. Дал поручения профильным ведомствам. Спасибо большому коллективу “ОМК Энергомаш” за максимально честный разговор. Уверен, что вместе мы сделаем Белгородчину лучше», — подчеркнул Александр Шуваев.
Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что в конце мая Александр Шуваев побывал на Лебединском горно-обогатительном комбинате, провел рабочее совещание с руководством компании «Металлоинвест» и изучил ключевые показатели предприятия. В рамках реализации программы социально-экономического партнерства между регионом и «Металлоинвестом» в 2026 году на инвестпроекты развития городской инфраструктуры, а также в сфере образования и подготовки кадров будет выделено 3,9 млрд руб., из которых 1,5 млрд направит компания.