Врио белгородского губернатора провел встречу с коллективом «ОМК Энергомаш»

Также врио губернатора написал, что получил жалобы по оповещениям о ЧП. Господин Шуваев отметил, что оповещения «идут не только в мессенджерах и по СМС, но и по телевидению и радио». Также он поручил проверить, чтобы все областные радиостанции и телеканалы регулярно и незамедлительно оповещали белгородцев в случае необходимости.