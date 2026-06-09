МАИ: компьютерное зрение ускорит в тысячи раз обнаружение дефектов в ракетах

«Композитные материалы сегодня широко применяются в авиа- и ракетостроении благодаря их высокой прочности при малом весе. Однако даже крошечные дефекты — пустоты, трещины, места отслоения волокна от основы — могут снизить надежность конструкции. Раньше поиск таких дефектов на образцах конструкций или материала требовал ручной обработки снимков, полученных с помощью рентгеновской установки или электронного микроскопа, и занимал дни, а иногда и недели. Наша методика меняет этот подход: мы объединяем данные двух видов сканирования и анализируем их единым автоматическим алгоритмом, который сам находит проблемные зоны», — заявил ведущий инженер лаборатории «Прочность» Центра композиционных конструкций МАИ Константин Шрамко, чьи слова приводятся в сообщении.