Рейс из Волгограда в Батуми начнет полеты с 13 июня

Вылеты запланированы еженедельно по субботам. Самолет отправляется из Волгограда в 11:40, а время в пути составит всего 2 часа 35 минут. На маршруте задействуют российские лайнеры SSJ 100, которые вмещают до 100 пассажиров. Это удобный вариант как для короткого уикенда, так и для полноценного отпуска.