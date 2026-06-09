Губернатору представили нового начальника ГУ МВД по Воронежской области

В приоритете также остается контроль за миграционной сферой. Отдельный блок поставленных задач касался обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции. Глава ведомства сделал также акцент на повышении безопасности на дорогах. Кроме того, министр обратил внимание на профилактику противоправных действий со стороны несовершеннолетних, а также обеспечение правопорядка в период проведения Единого дня голосования.