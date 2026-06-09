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Губернатору представили нового начальника ГУ МВД по Воронежской области

Пост занял генерал-майор полиции Максим Петрушин.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области представили нового начальника ГУ МВД генерал-майора полиции Максима Петрушина, сообщает региональное правительство. Этому вопросу была посвящена видеоконференция Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. В онлайн-мероприятии также приняли участие губернатор Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по региону Сергей Петряшов.

Глава региона, выступая с докладом, подчеркнул конструктивный характер взаимодействия между облправительством и региональными правоохранительными структурами. Особо отмечена системная поддержка органов внутренних дел со стороны регионального бюджета.

Среди реализуемых мер поддержки: ежемесячные выплаты сотрудникам ППС и отдельных подразделений в размере 10 тысяч рублей, ежемесячные выплаты участковым уполномоченным полиции в размере пяти тысяч рублей, финансирование проживания и питания личного состава сводных отрядов полиции, приобретение служебного транспорта и оборудования, развитие участковых пунктов полиции.

Губернатор подчеркнул, что взаимодействие не сводится только к финансированию:

«Не менее важны наши сотрудничество и взаимодействие по целому ряду вопросов, касающихся оперативной обстановки и безопасности населения. Хотел бы выразить благодарность руководству Министерства Внутренних дел России и лично Вам, Владимир Александрович, за помощь в обеспечении правопорядка в нашем непростом, приграничном регионе».

Владимир Колокольцев обозначил главные приоритеты работы нового руководителя регионального главка. При этом министр отметил, что оперативная обстановка в Воронежской области остается стабильной и контролируемой, личный состав, несмотря на некомплект, проводит большую работу и достигает определенных положительных результатов.

Глава МВД России назвал направления, которые требуют дополнительных мер реагирования. В частности, одной из ключевых задач является противодействие киберпреступности. В Воронежской области благодаря комплексу превентивных мер количество таких деяний сократилось более чем на 40%. Однако, как подчеркнул Владимир Колокольцев, позитивная динамика не должна становиться поводом для снижения темпов работы.

Министр потребовал от Максима Петрушина активизировать работу по предупреждению, пресечению и раскрытию «традиционных» преступлений против собственности. Также необходимо пресекать незаконный оборот наркотиков, уделять серьезное внимание мониторингу и блокировке противоправного контента в сети.

В приоритете также остается контроль за миграционной сферой. Отдельный блок поставленных задач касался обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции. Глава ведомства сделал также акцент на повышении безопасности на дорогах. Кроме того, министр обратил внимание на профилактику противоправных действий со стороны несовершеннолетних, а также обеспечение правопорядка в период проведения Единого дня голосования.

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