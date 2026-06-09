Компании Челябинской области узнали о трудоустройстве людей с инвалидностью

Специалисты центра занятости города Коркина рассказали местным работодателям о субсидии за трудоустройство людей с инвалидностью. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Кадры», сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.
Директор центра Светлана Валахова объяснила, на какие средства может рассчитывать бизнес. Из федерального бюджета выделяются субсидии на зарплату за первый, третий и шестой месяцы работы сотрудника. Также компании могут получить до 200 тыс. рублей на оснащение рабочего места. Помимо этого, регион компенсирует зарплату не только самому сотруднику с инвалидностью, но и его наставнику.
«Разговор получился практичным: сразу после встречи представители нескольких предприятий начали собирать документы на субсидии», — отметили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.