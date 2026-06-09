Компании Челябинской области узнали о трудоустройстве людей с инвалидностью

Директор центра Светлана Валахова объяснила, на какие средства может рассчитывать бизнес. Из федерального бюджета выделяются субсидии на зарплату за первый, третий и шестой месяцы работы сотрудника. Также компании могут получить до 200 тыс. рублей на оснащение рабочего места. Помимо этого, регион компенсирует зарплату не только самому сотруднику с инвалидностью, но и его наставнику.