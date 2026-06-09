Нижегородский бар закрыли на 90 суток за незаконную продажу алкоголя

Суд признал владельца заведения виновным в административных нарушениях и постановил закрыть заведение на 90 дней, а также уничтожить изъятый алкоголь. Судебные приставы опечатали помещение, в котором находится бар. Теперь, пока будет действовать запрет на работу, сотрудник ведомства будет выезжать и проверять исполнение требований суда.