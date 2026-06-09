Нижегородские власти хотят расторгнуть соглашение по складу за 3 млрд рублей

Правительство Нижегородской области хочет расторгнуть инвестсоглашение с АО «Интраст НН» по проекту строительства складского комплекса в торгово-логистическом парке Nova Park. Инвестор намеревался за 3 млрд руб. построить комплекс класса «А» площадью более 51 тыс. кв. м. и передать его в аренду ООО «Сберлогистика». Соглашение было оформлено законом области в 2023 году, сейчас его хотят отменить.