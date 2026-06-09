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На улице Хамхоева в Назрани завершили ремонт проезжей части

Реконструкция затронула участок протяженностью 1,1 километра.

Новое дорожное покрытие уложили на улице Хамхоева в Назрани Республики Ингушетии. Работы проводились в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.

Реконструкция затронула участок протяженностью 1,1 км. На нем уложили асфальтобетонное покрытие и обустроили ливневый сток.

«Подобная работа имеет большое значение для всего округа. Последовательное обновление дорожной инфраструктуры способствует повышению качества жизни жителей, улучшению транспортной доступности и созданию более комфортной городской среды», — отметили в администрации Назрани.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.