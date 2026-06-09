WhatsApp «исчезнет» на некоторых смартфонах: что нужно сделать, чтобы этого не произошло

Ранее WhatsApp уже прекращал поддержку iOS 15 и более старых версий. Теперь, начиная с 30 ноября 2026 года, пользователям потребуется iOS 15.5 или более поздняя версия, чтобы продолжить использование WhatsApp. Это означает, что всем, кто в настоящее время использует iOS 15.0, 15.1, 15.2, 15.3 или 15.4, необходимо обновить свои устройства до указанного срока, пишет Wabetainfo.
Это также относится к iPadOS 15.5.
Пользователи могут сохранить работоспособность WhatsApp, обновив свой iPhone до последней версии iOS, не меняя при этом устройство.
«Это изменение не потребует от большинства пользователей покупки нового устройства, поскольку iOS 15.5 не является существенным скачком в версии. Это небольшое обновление, доступное для любого iPhone, который уже поддерживает iOS 15. Это означает, что если на вашем iPhone в настоящее время установлена iOS 15.1, 15.2, 15.3 или 15.4, вы можете просто обновить свой iPhone до последней доступной версии iOS и продолжить использовать WhatsApp без каких-либо перебоев», — пишет сайт.
Это прекращение поддержки касается не только WhatsApp Messenger. WhatsApp Business также будет затронут этим сроком, поскольку оба приложения используют один и тот же исходный код.
С 8 сентября 2026 года WhatsApp также прекратит поддержку версий Android старше 6.0.