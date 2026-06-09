WhatsApp «исчезнет» на некоторых смартфонах: что нужно сделать, чтобы этого не произошло

«Это изменение не потребует от большинства пользователей покупки нового устройства, поскольку iOS 15.5 не является существенным скачком в версии. Это небольшое обновление, доступное для любого iPhone, который уже поддерживает iOS 15. Это означает, что если на вашем iPhone в настоящее время установлена ​​iOS 15.1, 15.2, 15.3 или 15.4, вы можете просто обновить свой iPhone до последней доступной версии iOS и продолжить использовать WhatsApp без каких-либо перебоев», — пишет сайт.