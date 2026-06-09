Почти половина российских компаний звала обратно бывших сотрудников

Сами россияне тоже нередко сталкиваются с такими предложениями. Вернуться на прежнее место работы когда-либо предлагали 52% экономически активных граждан. Из них 15% соглашались, а 37% отказывались. Женщин зовут обратно немного чаще мужчин, но они чаще отказываются. Молодым сотрудникам такие предложения поступают чаще, чем работникам старше 45 лет, однако молодежь реже соглашается вернуться.