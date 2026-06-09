Почти половина российских компаний звала обратно бывших сотрудников

Почти половина российских компаний за последний год предлагала бывшим сотрудникам вернуться на работу. Об этом сообщили в исследовательском центре SuperJob.
По данным опроса, такие предложения делали 48% работодателей. Годом ранее этот показатель составлял 32%. Однако вернуть сотрудников удается не всегда. Среди компаний, которые приглашали бывших работников обратно, только 14% сообщили, что вернулись все приглашенные. В 67% организаций вернулись несколько человек, а 19% работодателей не смогли привлечь обратно никого.
Сами россияне тоже нередко сталкиваются с такими предложениями. Вернуться на прежнее место работы когда-либо предлагали 52% экономически активных граждан. Из них 15% соглашались, а 37% отказывались. Женщин зовут обратно немного чаще мужчин, но они чаще отказываются. Молодым сотрудникам такие предложения поступают чаще, чем работникам старше 45 лет, однако молодежь реже соглашается вернуться.
Главной причиной возвращения на прежнее место работы стала достойная зарплата. Ее назвали 24% респондентов. Также сотрудники возвращались из-за хорошего коллектива, улучшения условий труда, удобного графика, новой должности или повышения. Те, кто отказался от возвращения, чаще всего объясняли это низкой зарплатой, неподходящими условиями труда или принципиальной позицией не возвращаться на старое место.
Сейчас рассмотреть предложение о возвращении к бывшему работодателю готовы 26% россиян. Главным условием для большинства стал бы рост зарплаты. Этот вариант выбрали 48% опрошенных.