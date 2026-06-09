Воронежский «Факел» дважды сыграет с «Ростовом» перед сезоном-2026/27

Напомним, что клубы на протяжении четырех лет играют друг с другом в межсезонье. В 2022 году победил «Ростов» (2:0). В 2023 году команды обменялись домашними победами: в Воронеже — 1:0, в Ростове — 3:0. В 2024 году «Ростов» выиграл 1:0, второй матч завершился вничью — 2:2. А в прошлом году «Факел» победил 2:0.