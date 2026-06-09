Михаил Шайдоров улетел из Казахстана в США после подписания контракта с Минспорта

«Контракт типовой, и обязательства во всех наших договорах со спортсменами — они есть. Будь это олимпийцы, будь это спортсмены ниже ранга, то есть обязательства есть. Команда Михаила Шайдорова готовится в США. Будет учебно-тренировочный месяц с продолжительностью 2 месяца. Контракт не обязывает возвращения каких-то финансовых средств», — подчеркнул Мырзабосынов.