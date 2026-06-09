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Михаил Шайдоров улетел из Казахстана в США после подписания контракта с Минспорта

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров опубликовал на своей странице в Instagram фотографию из США, где он начал подготовку к новому олимпийскому циклу, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров опубликовал фотографию из США. На фото он позирует на фоне одной из крупнейших ледовых арен США — Great Park Ice в штате Калифорния. «С нетерпением жду насыщенного месяца», — подписал снимок фигурист.

К слову, сегодня министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, что в уже подписанном контракте с Шайдоровым остался пункт об обязательном завоевании медали на Олимпийских играх 2030 года.

«Контракт типовой, и обязательства во всех наших договорах со спортсменами — они есть. Будь это олимпийцы, будь это спортсмены ниже ранга, то есть обязательства есть. Команда Михаила Шайдорова готовится в США. Будет учебно-тренировочный месяц с продолжительностью 2 месяца. Контракт не обязывает возвращения каких-то финансовых средств», — подчеркнул Мырзабосынов.

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