Михаил Шайдоров улетел из Казахстана в США после подписания контракта с Минспорта

К слову, сегодня министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, что в уже подписанном контракте с Шайдоровым остался пункт об обязательном завоевании медали на Олимпийских играх 2030 года.
«Контракт типовой, и обязательства во всех наших договорах со спортсменами — они есть. Будь это олимпийцы, будь это спортсмены ниже ранга, то есть обязательства есть. Команда Михаила Шайдорова готовится в США. Будет учебно-тренировочный месяц с продолжительностью 2 месяца. Контракт не обязывает возвращения каких-то финансовых средств», — подчеркнул Мырзабосынов.