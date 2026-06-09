День России: когда отмечают, история и традиции праздника

Изначально праздник назывался по-другому. С 1992 года 12 июня объявили выходным днем под названием «День принятия Декларации о государственном суверенитете». В народе быстро прижилось более короткое и пафосное «День независимости» — по аналогии с американским Independence Day. Однако, по мнению историков, термин «независимость» был не совсем точен, ведь речь шла о перераспределении власти внутри СССР, а не о выходе из него. Официальное современное название — День России — праздник получил только в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.