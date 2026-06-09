День России: когда отмечают, история и традиции праздника

12 июня отмечают День России — государственный праздник, который появился сравнительно недавно. Для многих это в первую очередь дополнительный выходной и возможность провести время с близкими, но сама дата связана с важными событиями в истории страны. Откуда взялся этот праздник, почему его иногда путают с Днем независимости и как его будут отмечать в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».
Когда отмечают День России.
День России — официальный государственный праздник, закрепленный в Трудовом кодексе. Дата празднования неизменна из года в год: 12 июня. В 2026 году этот день выпадает на пятницу, граждан ждут ~полноценные трехдневные выходные~.
Рабочий день в четверг, 11 июня, будет сокращен на один час по закону, так как является предпраздничным.
В праздничные дни по всей России проходят массовые гулянья, концерты под открытым небом, фестивали, спортивные турниры и выставки. Традиционно наиболее насыщенная программа ждет гостей столицы.
История праздника.
12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР (на тот момент — еще союзной республики в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете. Это был не акт о выходе из Союза, а политический манифест, провозглашавший верховенство российской Конституции и законов над законодательством СССР. В документе закреплялись равные права для всех политических партий, принцип разделения властей и реальная самостоятельность республики.
За этот исторический шаг проголосовали 907 депутатов при 13 против и 9 воздержавшихся. Председательствовал тогда Борис Ельцин, который ровно через год, 12 июня 1991 года, и стал первым всенародно избранным президентом России (набрал 57,3% голосов).
Изначально праздник назывался по-другому. С 1992 года 12 июня объявили выходным днем под названием «День принятия Декларации о государственном суверенитете». В народе быстро прижилось более короткое и пафосное «День независимости» — по аналогии с американским Independence Day. Однако, по мнению историков, термин «независимость» был не совсем точен, ведь речь шла о перераспределении власти внутри СССР, а не о выходе из него. Официальное современное название — День России — праздник получил только в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.
Первые федеральные торжества в формате, близком к современному, стали проводить с 1995 года. Именно тогда в Кремле учредили традицию вручать Государственные премии РФ деятелям науки, культуры и техники. Этот ритуал сохраняется до сих пор: ко Дню России в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин вручит медали «Герой Труда» и государственные премии.
Знаковым годом стал 2003-й: на Красной площади впервые прошел парад делегаций всех регионов РФ, а в небе над Москвой зрители увидели фигуры высшего пилотажа в исполнении «Русских витязей» и «Стрижей» на истребителях Су-27 и МиГ-29.
В 2009 году в день праздника после 17-летнего перерыва на шпиле Останкинской телебашни снова подняли государственный флаг — российский триколор (советское знамя убрали еще в 1991-м).
Пандемия 2020 года добавила новые формы: массовые гулянья ушли в онлайн, зато родилась народная акция «Флаги России». Жители вывешивали триколоры на балконах и в окнах, выкладывали фото с хештегами #МыРоссия и #МыВместе. С тех пор эта традиция осталась: в 2026 году волонтеры будут раздавать в общественных местах ленточки-триколоры, а в соцсетях запустят флешмоб «Окна России».
Суть праздника: что мы на самом деле отмечаем.
Официальная трактовка, неоднократно озвученная первыми лицами государства, гласит: День России — это точка отсчета новейшей демократической истории страны. На торжественном приеме 12 июня 2001 года Владимир Путин сказал:
«С этого документа начался отсчет нашей новой истории — истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».
Позже в своих посланиях президент не раз подчеркивал, что праздник символизирует «неразрывность тысячелетнего пути» России, связь времен и способность народа к единству перед лицом любых вызовов. Таким образом, День России — это не столько день разрыва с прошлым, сколько день утверждения самостоятельного пути.
Символы праздника.
1. Триколор. Бело-сине-красный флаг — главный визуальный маркер. В этот день бело-сине-красные полотнища развеваются повсюду: на фасадах зданий, городских площадях, автомобилях.
2. Гимн. Мелодия Александра Александрова (она же музыка гимна СССР) и текст Сергея Михалкова звучат на всех официальных церемониях и концертах.
Мероприятия на День России в 2026 году.
В День России по всей стране устраивают праздничные мероприятия: концерты, спортивные состязания, эстафеты и флешмобы. В Москве торжества обычно проходят на Красной площади, кроме того, праздник широко отмечают и в регионах.
Праздничный концерт в Кремле.
На главной сцене Государственного Кремлевского дворца состоится концерт «Мой дом — Россия». Выступают: Григорий Лепс, Дима Билан, Лев Лещенко, Татьяна Куртукова, Анита Цой, Пелагея, Жасмин, хор имени Пятницкого, Кубанский казачий хор и другие.
Когда: 11 июня в 19:00.
Мероприятия на ВДНХ.
12−14 июня на площадке у строения № 574 пройдет Фестиваль воздушной гимнастики «Ты — сердце воздуха». Более 300 спортсменов и артистов из разных регионов России выступят на полотнах, кольце, цепях и других снарядах. В программе — захватывающие соревнования, а также шоу- и гала-программы.
Также 10 июня стартует VI Международный туристический форум «Путешествуй!» — объединяющий деловую программу, масштабную туристическую выставку и яркий фестиваль для широкой аудитории. Мероприятия пройдут до 14 июня.
Когда: 10−14 июня.
Исторический фестиваль «Времена и эпохи».
Крупнейший исторический фестиваль Москвы проводится ежегодно с 2011 года и охватывает период от Античности до 80-х годов XX века. Более тысячи реконструкторов воссоздают быт, военное дело, развлечения и повседневную жизнь разных эпох. Каждый день на крупных площадках проходят масштабные постановочные сражения с участием сотен человек, исторической техники и конницы.
* В парке «Радуга» — эпизоды из истории Древней Руси.
Более тысячи часов мастер-классов: кузнецы куют металл по старинным технологиям, гончары работают за кругом, ткачи и кожевники показывают традиционные ремесла. Можно попробовать блюда по старинным рецептам, поиграть в народные игры, покататься верхом.
Когда: 10−14 июня.
День России на Поклонной горе в Москве.
11 июня в 11:00 пройдет «Хоровод Единства» на площади Победителей. Огромный хоровод под детские хиты «Матрешка» и «Родина» из проекта «Главные детские песни». Участвуют дети и взрослые в народных костюмах и триколоре, артисты, общественные организации, участники СВО. Нужна предварительная регистрация на сайте.
В Музее Победы запланированы праздничные концерты. В 15:00 в Зале Полководцев начнется музыкальная гостиная под названием «СВОя Россия». Там выступят сразу три коллектива: «Жены Героев» из города Клин, «Надежда» и «Голоса родных» из Красногорска. А с четырех до половины шестого вечера у колоннады Музея Победы состоится концерт духовых оркестров «Звучат фанфары во славу России!». Для зрителей сыграют детско-юношеские оркестры из Москвы и Московской области.
Кроме того, 12 июня Музей Победы и все его филиалы работают по режиму воскресенья. Вход для посетителей бесплатный. Исключение: экспозиции «Подвиг Народа!», «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Путь к Победе». Для их посещения необходимо приобрести отдельный билет.
Когда: 11−12 июня.
Акция «Хоромарафон-2026» в «Царицыно».
В День России «Царицыно» станет большой сценой под открытым небом: совместно с Федерацией хорового и вокального искусства пройдет «Хоромарафон-2026». Хоры выступят на 15 площадках в Царицынском парке, Бирюлевском дендропарке и «Борисовских прудах» — у павильонов, моста, башни-руины, ротонды, амфитеатра и сцены. Программу посвятят Году единства народов России: прозвучат кавказские и якутские мелодии, русские народные песни.
Кульминацией праздника станет сбор всех коллективов у Большого дворца, где более 350 артистов вместе со зрителями исполнят «Вечерний звон», «Катюшу», «Славься» из оперы «Иван Сусанин» и гимн России. Все выступления пройдут в естественной акустике среди природы и исторических сооружений музея-заповедника. Адреса площадок и подробности можно узнать на сайте.
Когда: 12 июня в 12:00.
День России в Санкт-Петербурге.
В праздничный день в Таврическом саду пройдет фестиваль «От Руси до России» от движения «Доблесть веков». Гостей ждут 19 интерактивных станций, посвященных шести эпохам — от Древней Руси до наших дней (включая СВО). В программе: ремесла, игры, мастер-классы, фотозоны, а также лекции. Кроме этого, зрителей ждут старинные и народные танцы, а также театрализованные выступления артистов. Кульминацией программы станет выступление знаменитой фолк-группы «Отава Ё».
Когда: 12 июня, с 11:30 до 19:00.
Фестиваль цветов и духовых оркестров в Петропавловской крепости.
На Иоанновском равелине и Соборной площади Петропавловской крепости 12 июня пройдет Фестиваль цветов и духовых оркестров. А 13−14 июня на Соборной площади продолжит работу выставка цветочных арт-объектов.
Когда: 12 июня, с 13.00 до 19.00.
Программа праздничных мероприятий в Казани.
В Казанском Кремле с 11:00 до 15:00 состоится этнофестиваль «Мозаика культур»: парад в национальных костюмах, народные подворья, ярмарка, мастер-классы, игры и лекторий. Завершится фестиваль «Хороводом единства». У центра семьи «Казан» организуют концерты, спорт, семейные развлечения и ярмарки (подробная афиша появится позже). Вход свободный. Салют в 22:00 над Казанкой пока не подтвержден, но планировался властями.
Вход: свободный.