В Красноярске 12 июня пройдет Праздник русской культуры

12 июня в Красноярске на Центральной набережной пройдет Праздник русской культуры, приуроченный ко Дню города и Году единства народов России. В мэрии сообщили, что гостей мероприятия ждут дворовые игры, мастер-классы и другое.
Так, в 16:00 стартуют сразу несколько конкурсов. Гости увидят дефиле красноярок в сарафанах и кокошниках, чтобы определить победительницу в номинации «Нарядная девица». Самых сильных горожан ждет «Богатырская сила», а обладателей шикарной шевелюры — «Девичья краса» и «Богатая борода».
Вечером на сцену выйдут фольклорные коллективы «Оберег» и «Ладов день», а также ансамбль народной песни «Красный Яр».
Начало праздника в 15:00. Вход свободный.