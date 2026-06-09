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В Красноярске 12 июня пройдет Праздник русской культуры

Красноярцев приглашают на Праздник русской культуры.

Источник: Комсомольская правда

12 июня в Красноярске на Центральной набережной пройдет Праздник русской культуры, приуроченный ко Дню города и Году единства народов России. В мэрии сообщили, что гостей мероприятия ждут дворовые игры, мастер-классы и другое.

Так, в 16:00 стартуют сразу несколько конкурсов. Гости увидят дефиле красноярок в сарафанах и кокошниках, чтобы определить победительницу в номинации «Нарядная девица». Самых сильных горожан ждет «Богатырская сила», а обладателей шикарной шевелюры — «Девичья краса» и «Богатая борода».

Вечером на сцену выйдут фольклорные коллективы «Оберег» и «Ладов день», а также ансамбль народной песни «Красный Яр».

Начало праздника в 15:00. Вход свободный.