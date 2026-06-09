В Красноярске 12 июня пройдет Праздник русской культуры

Так, в 16:00 стартуют сразу несколько конкурсов. Гости увидят дефиле красноярок в сарафанах и кокошниках, чтобы определить победительницу в номинации «Нарядная девица». Самых сильных горожан ждет «Богатырская сила», а обладателей шикарной шевелюры — «Девичья краса» и «Богатая борода».